В Британии задумались об отправке флота в Черное море

Власти Великобритании обдумывают возможность отправки своего флота в Черное море в качестве помощи Украине и для «защиты» коммерческих судов от России, рассказал газете Telegraph министр обороны страны Грант Шэппс. Он также добавил, что рассматривается вопрос о размещении британских военных на Украине для подготовки солдат ВСУ.

© royalnavy.mod.uk

Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь. И мы можем дать совет, тем более что [эти] воды являются международными, — сказал министр.

В публикации отмечается, что слова Шэппса свидетельствуют о намерении Лондона играть более активную роль в поддержке Киева. Отправка военных кораблей в Черное море приведет к «значительной эскалации» в вопросе вовлеченности Великобритании в конфликт.