Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ и поразили места скопления двух украинских бригад. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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— Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, — говорится в сообщении.

После получения всех необходимых координат ракетный комплекс нанес высокоточный удар, который уничтожил пункт погрузки.

В оборонном ведомстве добавили, что разведчики выявили в Николаевской области место погрузки состава с бронированными машинами 38-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, которую использовали для усиления подразделений на передовой.

В ходе боевых действий российской армии удалось уничтожить средоточие подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ под населенным пунктом Курахово на Донецком направлении. Враг понес потери в личном составе, технике и боеприпасах, пишет Telegram-канал Минобороны России.