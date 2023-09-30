Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ под Купянском

Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона противника в районе населенных пунктов Чернещина и Новолюбовка. Общие потери ВСУ составили до роты живой силы, один беспилотный летательный аппарат и два миномета.

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Кроме этого, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллерией мотострелкового соединения сорвана попытка переброски резервов 14-й механизированной бригады на передовые позиции в районе Петропавловки, — указано в сообщении МО.

30 сентября стало известно, что подразделения Вооруженных сил России пресекли попытку украинского десанта высадиться на острове Большой Потемкин в устье Днепра под Херсоном. В огневую ловушку угодили около 12 бойцов противника.

Кроме того, как уточнили в экстренных службах, на Херсонском направлении ликвидирован пункт управления БПЛА. В результате атаки были уничтожены четверо военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения.