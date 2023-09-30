Спецоперация на Украине 30 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 сентября 2023 года.

Российские Су-35С уничтожили украинский самолет

Истребители Су-35С ВКС России ликвидировали украинский самолет в зоне боевых действий на Украине. Кадры их работы опубликовало Министерство обороны РФ, передает «Звезда».

Экипажи истребителей патрулировали в порученном им районе и обеспечивали прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины.

В Германии восхитились новой стратегией российских войск на Украине

Российские войска успешно уничтожают истребители Вооруженных сил Украины, применяя для этого самоуничтожающиеся беспилотные летательные аппараты «Ланцет». Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке, передает URA.RU.

«Запуская самые современные дроны-камикадзе со своей российской территории, Кремль, несмотря на расстояние, бьет наверняка», — написал он.

Журналист добавил, что российские войска за последнюю неделю неоднократно поражали цели на аэродромах на юге и западе Украины.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 36 снарядов

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 36 снарядов. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в СЦКК.

Как говорится в сообщении, на донецком направлении противник совершил 4 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском — 5 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм.