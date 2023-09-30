NYT: Госпиталь Пентагона в Германии принял 14 американцев, раненных на Украине
Госпиталь Пентагона в германском Ландштуле, не привлекая внимания, начал принимать наемников из США, получивших ранения на Украине. Об этом сообщает New York Times.
"Группа солдат украинской армии, подбитых российскими гранатами и минометными снарядами, недавно прибыла в госпиталь, нуждаясь в операциях. Это была бы привычная сцена из кровопролитного конфликта на Украине, за исключением двух принципиальных отличий: большинство раненых были американцами, как и сам госпиталь - флагманский медицинский центр армии США в Германии", - пишут Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт.
По их словам, сейчас здесь проходят лечение 14 бойцов. Число невелико, но это ощутимый шаг в углублении участия США в конфликте, отмечают журналисты.
"Неизвестное число военнослужащих получили огнестрельные, артиллерийские, минные или иные ранения в ходе боевых действий. Около 20 человек погибли. Большинству раненых приходилось обращаться за помощью в разрозненные украинские госпитали и западные благотворительные организации. Однако теперь в дело вмешался Пентагон, который предлагает некоторым из них ту же помощь, что и американским военнослужащим", - говорится в статье.
Напомним, 25 сентября ВС России нанесли очередной удар по пунктам дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Каждая такая атака все больше деморализует легионеров, воюющих на Украине. Как сообщал канал ABC News, американские наемники шокированы жестокими боями в зоне СВО и прочностью обороны российской армии. Так, солдат с позывным "Танго" рассказал, что его подразделение потеряло 85 процентов состава, а двое его товарищей погибли.