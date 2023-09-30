Госпиталь Пентагона в Германии принял 14 американцев, раненных на Украине

"Неизвестное число военнослужащих получили огнестрельные, артиллерийские, минные или иные ранения в ходе боевых действий. Около 20 человек погибли. Большинству раненых приходилось обращаться за помощью в разрозненные украинские госпитали и западные благотворительные организации. Однако теперь в дело вмешался Пентагон, который предлагает некоторым из них ту же помощь, что и американским военнослужащим", - говорится в статье.