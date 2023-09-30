Стало известно о появлении на Украине созданной по стандарту НАТО системе ПВО

Речь идет об ударе по местам хранения западных крылатых ракет Storm Shadow, стоянкам самолетов и пунктам управления, состоявшемся 25 сентября. Его особенность заключается в том, что Вооруженным силам России противостояла тактическая группа, полностью вооруженная немецкими зенитными ракетными комплексами IRIS-T и повторяющая организационно-штатную структуру частей НАТО. Тем не менее это созданное по стандартам альянса соединение оказалось бесполезно, не сумев выполнить поставленные задачи.