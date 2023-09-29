Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале октября на херсонском и запорожском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компетентным органам.

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По его информации, с этой целью в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Также спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Собеседник агентства назвал авантюрой эти планы Зеленского, «который пытается любой ценой доказать свою состоятельность, она может привести к трагическим последствиям».

«Внимательно следим за действиями противника», — заключил он.