Новый начальник генштаба США вступил в должность

Генерал Чарльз Браун-младший вступил в должность председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, сообщает РИА Новости. Отмечается, что Браун стал вторым в истории страны афроамериканцем на высшей ступени в военной иерархии после Колина Пауэлла.

© News.ru

Торжественная церемония ухода в отставку с этого поста генерала Марка Милли и передачи им полномочий Брауну состоялась с участием президента США Джо Байдена и шефа Пентагона Ллойда Остина на военной базе Майер - Хендерсон Холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния).

Браун являлся до недавнего времени начальником штаба ВВС США. В прошлом он занимал командные должности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Марк Милли ранее заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит медленнее, чем ожидалось. При этом он подчеркнул, что его подобное развитие событий не удивляет, поскольку «война на бумаге и настоящая война — это разные вещи».