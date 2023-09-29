Эксперт по Балканам объяснила, чем чревато усиление KFOR в Косово

«Во-первых, часть из них упрямые и никогда не уйдут. Это их земля. Здесь родились они, и жили их предки. Это первое. Второе. Организованный вывод сербского населения - это значит признать независимость Косово без сербского населения. На что Александр Вучич и правительство сербское не пойдут, потому что это будет означать конец их политической карьеры. Нет. Это путь они никогда не используют. Они могут помочь сербам, которые уже перешли границу и вернулись в Сербию. А организовывать вывод населения можно только после того, как Сербия признает независимость этого края. А Вучич сказал, что мы никогда не признаем независимость края», - подчеркнула Елена Гуськова.