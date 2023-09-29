Летчикам ВКС начали выдавать пистолет-пулемет ПП-2000

Заместитель главнокомандующего ВКС Юрий Грехов заявил, что в аварийный запас летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые стали укладывать пистолет-пулемёт ПП-2000. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом Грехов рассказал во время визита в Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. По его словам, ПП-2000 будет доступен в аварийном запасе лётчика, который закладывается под сиденье.

Напомним, что ПП-2000 является одной из самых лёгких моделей автоматического оружия в мире — без присоединенного магазина и приклада пистолет-пулемёт весит всего 1,4 кг. При этом запасной магазин ПП-2000 может использоваться как плечевой упор.