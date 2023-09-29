СМИ: Румыния укрепляет ПВО на границе с Украиной после инцидента с БПЛА

Reuters: Румыния укрепляет ПВО на границе с Украиной после инцидента с БПЛА
Румыния перемещает системы противовоздушной обороны (ПВО) ближе к своим селам на Дунае, граничащим с Украиной, из-за инцидента с падением беспилотника. Об этом пишет Reuters.
В тексте отмечается, что в приграничных районах также усилены военные патрули и наблюдательные пункты.
«Эти меры, наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, являются признаком растущей обеспокоенности Румынии и более широкого альянса НАТО тем, что война на Украине может перекинуться на ее территорию», — отмечается в материале.
В сентябре министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил о том, что на территории страны были обнаружены обломки, предположительно, российских дронов.
По словам Тылвара, облочки были найдены в уезде Тулча, в районе Плауру на границе с Украиной вечером 5 сентября на фоне сообщений о взрывах в украинских портах. Отмечается, что дроны не представляли угрозы для населения.