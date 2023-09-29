В Армении пожаловались на недостаток оружия в армии после потери Карабаха

Информация о том, что Армения разместила заказ [на поставку вооружений у России], но он пока не выполнен, циркулирует в интернет-пространстве с осени 2021 года. Причем эти заявления, насколько мне известно, не отрицались с российской стороны. Поэтому действительно можно предположить, что почти два года Армения пыталась закупить оружие у России, но по ряду причин этого не произошло. Возможно, это объясняется тем, что потребность самой России в оружии возросла из-за событий на Украине. А возможно и тем, что лидеры двух стран просто потеряли доверие, — заявил Микаэлян.