Кто такой экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев, о чем говорил с Путиным

Президент России Владимир Путин вчера вечером, 28 сентября, встретился с бывшим начальником штаба группы «Вагнера» полковником Андреем Трошевым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. О чем они говорили, шла ли речь о гибели бизнесмена Евгения Пригожина?

Российский лидер попросил бывшего командира ЧВК «Вагнер» заняться формированием добровольческих подразделений.

«На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — отметил Путин.

Президент обратил внимание, что Трошев сам ранее воевал в таком подразделении, поэтому должен знать о вопросах, «которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом».

Гибель бизнесмена Евгения Пригожина и командиров ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе в августе на встрече не обсуждалась.

Кто такой Андрей Трошев, чем занимается и как связан с мятежом

Андрей Трошев с позывным Седой — полковник в отставке, Герой России, прошел войны в Афганистане и Чечне, участвовал в военной операции России в Сирии. Ранее занимал пост начальника штаба группы «Вагнера». Андрей Трошев сейчас работает в Минобороны РФ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Путин встретился с командирами «Вагнера» через пять дней после попытки мятежа в конце июня 2023 года. Он предложил бойцам «оркестра» продолжить службу под руководством Седого.

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», — отметил российский лидер.

Президент тогда подчеркнул, что многие из присутствующих на встрече кивали, однако бизнесмен Евгений Пригожин, по словам Путина, ответил на предложение главы государства отказом.

«Нет, ребята не согласны с таким решением», — заявил предприниматель.

Андрей Трошев будет курировать связь между добровольческими структурами и Минобороны РФ, сообщают источники SHOT в силовых структурах. В состав добровольческих формирований, по информации BRIEF, войдет большое число экс-бойцов ЧВК «Вагнер». Официального подтверждения этому не было.

Последние новости о ЧВК «Вагнер»

«Рыбарь» 26 сентября сообщил, что первые подразделения ЧВК «Вагнер» начали возвращаться под Бахмут. Речь шла о тех «музыкантах», которые вместе с Седым откололись от основных сил ЧВК после мятежа Евгения Пригожина. Основу составляли бойцы ЧВК «Редут» МО РФ и Добровольческого корпуса. Параллельно с этим Трошев продолжает вести агитацию среди бойцов ЧВК, задействованных на Белорусском, Африканском и Ближневосточном направлениях. Официального подтверждения этому не было.