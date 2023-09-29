Бойцы ВСУ застрелили сослуживца для попадания в плен

Два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелили сослуживца, чтобы попасть в российский плен. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что в районе населенного пункта Новоселовское Вооруженные силы (ВС) России нанесли огневое поражение украинским войскам в ходе боевых действий по взводному опорному пункту. В результате ВСУ потеряли большую часть военных.

По его словам, при захвате позиций украинской армии обнаружили троих выживших, им предложили сдаться. Однако, один из бойцов ВСУ попытался воспрепятствовать этому, его застрелили сослуживцы, добавил Марочко.

«После первичного допроса выяснилось, что ликвидированный боевик был участником АТО, и хвастался, что занимался пытками местного населения оккупированной части ЛНР», — отметил военный эксперт.