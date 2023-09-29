Если ВСУ продолжат контрнаступление, то Киев ждет катастрофическое поражение. В этом уверен журналист The New York Times Дэвид Френч.

По его словам, украинские командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление, подталкивать солдат к переломному моменту. Они полагают, что настоящий прорыв «уже не за горами».

«Вспомните весеннее наступление Германии в 1918 году, ближе к концу Первой мировой войны. Немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало ее уязвимой», — пишет автор.

Френч отметил, что вместе с ослаблением поддержки со стороны Запада конфликт закончится поражением ВСУ. А это, в свою очередь, будет означать и «победу России над Соединенными Штатами».

Ранее стало известно, что российские системы ПВО ночью уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.