МО РФ рассказало о ходе исполнения договоренностей в Карабахе

В рамках исполнения договоренностей о прекращении боевых действий формирования Нагорного Карабаха на данный момент сдали более 4,5 вооружений, в том числе бронетехнику, ПВО, РСЗО и минометы, а также свыше 1,5 миллиона боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

«Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев», — отметили в ведомстве.

На 28 сентября, по данным Минобороны РФ, сдано около 14 единиц бронетехники, 13 автомобилей, семь ПВО, 45 орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,5 тысяч единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК и около 1,5 миллиона боеприпасов.