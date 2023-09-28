Польский вертолет дважды нарушил границу с Белоруссией

Польский вертолет в четверг, 28 сентября, дважды пересек белорусскую границу, пишет пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что первый инцидент произошел в 15:20. Вертолет пересек госграницу республики, пролетел порядка 1,5 км и вернулся обратно.

Второй раз воздушное судно нарушило границу в 16:22. При этом оно углубилось на 300 м, уточнили в пресс-службе.

Информация о нарушении подтверждена данными объективного контроля. В связи с инцидентом были подняты в воздух дежурные самолеты.

В Минобороны заметили, что Польше будет направлена соответствующая нота.

Напомним, что Минск и Варшава периодически обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства.