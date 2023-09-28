В России призвали возобновить ядерные испытания

В России необходимо возобновить испытания ядерного оружия, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на открытии выставки «Эффект Курчатова — Александрова». По его словам, действия Запада в отношении России становятся все более агрессивными, что также требует внесения изменений в основы госполитики в области ядерного сдерживания, передает РИА Новости.

Достаточно провести испытания на Новой Земле. <...> Один разок хотя бы. И все встанет на свои места, — уверен Ковальчук.

Глава центра напомнил, как СССР в 1961 году испытали термоядерную бомбу в ответ на агрессивную риторику США. После этого американцы «сразу стали договариваться, мгновенно», отметил Ковальчук. По его словам, обстоятельства вновь требуют того, чтобы Москва показала готовность защищаться.