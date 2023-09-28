НАТО направит в Литву два самолета AWACS для наблюдения за РФ

НАТО собирается направить в Литву два самолета AWACS. Это будет сделано для того, чтобы наблюдать за военной деятельностью РФ вблизи границ альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление блока, которое было распространено в Брюсселе.

«НАТО временно разместит самолеты наблюдения бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) в Шяуляе, Литва», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что первый из двух самолетов прибудет в четверг, 28 сентября.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в связи с опасениями атак на объекты морской инфраструктуры со стороны российского флота после подрыва газопроводов «Северный поток» страны НАТО готовятся к созданию сети морских датчиков и дронов, которая могла бы в режиме реального времени обнаруживать подозрительную активность вблизи критически важной подводной инфраструктуры.