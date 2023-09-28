НАТО направит в Литву два самолета AWACS для наблюдения за РФ

НАТО направит в Литву два самолета AWACS
НАТО собирается направить в Литву два самолета AWACS. Это будет сделано для того, чтобы наблюдать за военной деятельностью РФ вблизи границ альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление блока, которое было распространено в Брюсселе.
«НАТО временно разместит самолеты наблюдения бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) в Шяуляе, Литва», — подчеркивается в документе.
Отмечается, что первый из двух самолетов прибудет в четверг, 28 сентября.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в связи с опасениями атак на объекты морской инфраструктуры со стороны российского флота после подрыва газопроводов «Северный поток» страны НАТО готовятся к созданию сети морских датчиков и дронов, которая могла бы в режиме реального времени обнаруживать подозрительную активность вблизи критически важной подводной инфраструктуры.
Также ранее сообщалось, что США вместе с союзниками по НАТО с начала 2023 года увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с 7 до 21 в неделю.