Обновленный самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет

Высотный самолет-разведчик U-2 с обновленной авионикой, разработанный компанией Lockheed Martin, совершил первый полет, пишет пресс-служба компании.

В ходе испытаний был протестирован комплекс авионики, включающий системы связи и навигации, а также новый бортовой компьютер.

В пресс-службе отметили, что устройство Avionics Tech Refresh соответствует стандартам открытой архитектуры Open Mission System, оно позволит интегрировать в дальнейшем различное дополнительное оборудование.

Соглашение о модернизации самолета было заключено в 2020 году. Стоимость контракта составила $50 млн.

Напомним, что первые U-2 поднялись в небо в 1955 году. Разведывательные полеты над странами Восточной Европы начались 20 июня 1956 года, а первый полет над СССР был осуществлён в день независимости США — 4 июля 1956 года.