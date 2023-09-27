Украина попросила у Запада оружие для атак на заводы в Иране

Украина обратилась к странам Группы семи (G7) с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

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Она ссылается на попавший в ее распоряжение документ, который украинские власти передали представителям стран G7 в августе. В нем говорится, что Украина предлагает наносить "ракетные удары по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации". В Киеве полагают, что эти дроны используются в ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

"Вышеперечисленные [удары] могут наноситься Вооруженными силами Украины, если [западные] партнеры предоставят необходимые средства уничтожения", - сказано в 47-страничном документе.

При этом киевские власти выступили с утверждением, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 в общей сложности было обнаружено более 100 электронных компонентов производства западных компаний, в том числе из Германии, Канады, Нидерландов, Польши, США, Швейцарии.