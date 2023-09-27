В России начали спуск на воду двух «Каракуртов» с «Калибрами»

На Амурском судостроительном заводе (АСЗ) начали церемонию спуска на воду малых ракетных кораблей (МРК) «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 «Каракурт», которые являются носителями ракет «Калибр». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

«На Амурском судостроительном заводе проходит церемония вывода из стапельного цеха двух малых ракетных кораблей проекта 22800 шифр "Каракурт" "Ржев" и "Удомля"», — сообщили в пресс-службе.

Основой ударного ракетного вооружения МРК проекта 22800 стал универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, позволяющий хранить и запускать восемь ракет «Калибр-НК» или «Оникс». Также в арсенал кораблей входят артиллерийские установки АК-176МА и АК-630М.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году в состав Военно-морского флота (ВМФ) России планируют принять три МРК проекта 22800.