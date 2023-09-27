Силы РФ уничтожили на херсонском направлении гаубицу М777

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены гаубица М777 с боекомплектом (потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести); 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему (потери: четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.