Тихоокеанский флот России усилят новейшей подводной лодкой

Тихоокеанский флот (ТОФ) России усилят новейшей подводной лодкой «Якутск» проекта 636, план приема согласовало Минобороны РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

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В настоящее время уже началось комплектование экипажа новой подлодки. До конца 2023 года он будет полностью укомплектован и готов к выполнению поставленных задач. В следующем году личный состав пройдет обучение и отправится принимать подлодку. Ожидается, что уже осенью начнутся первые испытательные выходы.

Военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с изданием отметил, что корабли проекта 636 — самое современное, что у России пока есть в серии, они могут стрелять по морским и наземным целям, подходят для работы в Японском море, а также неоднократно совершали дальние походы. Подводная лодка «Якутск» строится по модернизированному проекту, по которому делают корабли для Тихоокеанского флота, добавил он.