Минобороны: Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Дежурные средства ПВО пресекли в четверг очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на российской территории, сообщило Минобороны России.

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В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что около 11.00 мск над Брянской областью был уничтожен украинский БПЛА.