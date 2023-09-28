Минобороны: Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Дежурные средства ПВО пресекли в четверг очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на российской территории, сообщило Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что около 11.00 мск над Брянской областью был уничтожен украинский БПЛА.
На этой неделе украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в Курской области, в результате без света остались семь населенных пунктов.