Американские власти передали Украине танки Abrams, однако их появление на поле боя ожидается не сразу и неясно, смогут ли эти машины изменить баланс сил. Об этом пишут зарубежные СМИ, подборку статей которых сделал «Рамблер».

В минувшем январе Пентагон анонсировал поставку Киеву 31 танка Abrams в экспортной версии (без секретных приборов и снаряжения). В марте сообщалось, что передача танков будет ускорена. Накануне стало известно о прибытии первой партии американских танков на Украину на несколько месяцев раньше запланированного срока. При этом украинские власти не уточнили, какое количество машин было доставлено.

Американское издание New York Times отмечает, что, согласно заявлениям официальных лиц США, на Украину было доставлено два взвода танков. Обычно это составляет от восьми до десяти танков.

Однако бывшие военные офицеры пояснили газете, что может пройти некоторое время, прежде чем танки Abrams будут отправлены на поле боя.

«Украинские войска сначала должны обеспечить наличие необходимой инфраструктуры и решить, где и когда машины будут наиболее эффективны. До тех пор, вероятно, местонахождение танков будет держаться в секрете, поскольку украинские силы не хотят начать терять их из-за высокоточных ударов до того, как они действительно вступят в бой», - пояснил генерал в отставке, ранее командовавший Армией США в Европе, Бен Ходжес.

При этом полковник Маркус Райснер из Австрии обратил внимание на то, что Украина просила западных партнеров предоставить ей как минимум 300 танков для контрнаступления, «но на данный момент получила лишь около половины от этого количества.

В свою очередь The Hill напоминает, что изначально США не очень хотели поставлять Abrams на Украину. Администрация президента Джо Байдена считала, что танки не сильно помогут Вооруженным силам Украины, так как их сложно обслуживать и эксплуатировать, а на их закупку потребуются месяцы.

«С тех пор американские военные обучили украинцев использованию и обслуживанию танков Abrams», - говорится в статье.

А газета Wall Street Journal приводит мнение украинских чиновников о том, что поставка американских танков Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте.

«Хотя прибытие американских танков является долгожданным, украинские чиновники признают, что спустя четыре месяца после начала наступления эта техника вряд ли существенно изменит ход войны», - подчеркивается в статье.

Сложное техническое оснащение танка и газотурбинный двигатель могут создать логистические проблемы для украинских сил, считает издание.

Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытаются вести широко анонсированное наступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного Западом.