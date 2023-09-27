Учения миротворцев ОДКБ пройдут в Киргизии

Совместные учения миротворческих подразделений стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство" состоятся на территории Киргизии с 9 по 13 октября 2023 года. Об этом было объявлено в ходе состоявшейся в Бишкеке встречи киргизского министра обороны Бактыбека Бекболотова с начальником Объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым.