Первый военно-транспортный самолет C295 вошел в состав ВВС Индии

Первый военно-транспортный самолет средней грузоподъемности C 295 производства концерна Airbus вошел в состав ВВС Индии. Об этом сообщила газета The Pioneer.

© Wikipedia commons

По ее данным, церемония принятия самолета на вооружение состоялась на крупнейшей в Азии авиабазе Хиндан в штате Уттар-Прадеш. В ней приняли участие министр обороны Раджнатх Сингх и начальник штаба ВВС маршал авиации Вивек Рама Чаудхари.

Согласно подписанному в 2021 году контракту с Airbus на сумму почти $2,5 млрд Индия получит 56 С 295 для замены устаревших Avro 748, находящихся в эксплуатации свыше 60 лет. До конца 2024 года концерн поставит республике 16 С 295, остальные 40 будут произведены в Индии, которая стремится сократить зависимость от иностранных поставщиков.