СМИ: первый военно-транспортный самолет C295 вошел в состав ВВС Индии
Первый военно-транспортный самолет средней грузоподъемности C 295 производства концерна Airbus вошел в состав ВВС Индии. Об этом сообщила газета The Pioneer.
По ее данным, церемония принятия самолета на вооружение состоялась на крупнейшей в Азии авиабазе Хиндан в штате Уттар-Прадеш. В ней приняли участие министр обороны Раджнатх Сингх и начальник штаба ВВС маршал авиации Вивек Рама Чаудхари.
Согласно подписанному в 2021 году контракту с Airbus на сумму почти $2,5 млрд Индия получит 56 С 295 для замены устаревших Avro 748, находящихся в эксплуатации свыше 60 лет. До конца 2024 года концерн поставит республике 16 С 295, остальные 40 будут произведены в Индии, которая стремится сократить зависимость от иностранных поставщиков.
Сборка будет осуществляться на строящемся в городе Вадодара (штат Гуджарат) заводе концерна Tata Advanced Systems (TASL) в партнерстве с Airbus. Предприятие планируется ввести в строй к декабрю 2024 года.