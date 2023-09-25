Бывший мэр российского города попал в плен ВСУ
Бывший мэр города Чайковского Пермского края Алексей Третьяков попал в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице во «ВКонтакте».
«В субботу в мой адрес поступило обращение от его [Третьякова] супруги, сегодня связался с ней по телефону. Узнал ряд подробностей и уже направил запрос в адрес федерального Уполномоченного Татьяны Москальковой», — написал омбудсмен.
Он добавил, что при Москальковой работает специальная группа, которая занимается вопросом обмена военнослужащих и может помочь решить вопрос с экс-мэром российского города.
Сапко опубликовал копию запроса на имя Москальковой, из которой следует, что Третьяков заключил контракт с Минобороны 7 сентября и проходил службу в составе батальона «Ахмат».
По утверждению Госпогранслужбы Украины, бывший мэр попал в плен близ села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР).
Третьяков был мэром города Чайковский с 2014 по 2016 год. В 2019 году его признали виновным за превышение должностных полномочий и приговорили к трем годам колонии общего режима, но спустя год отпустили условно-досрочно.