Бывший мэр российского города попал в плен ВСУ

Бывший мэр города Чайковского Пермского края Алексей Третьяков попал в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице во «ВКонтакте».

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«В субботу в мой адрес поступило обращение от его [Третьякова] супруги, сегодня связался с ней по телефону. Узнал ряд подробностей и уже направил запрос в адрес федерального Уполномоченного Татьяны Москальковой», — написал омбудсмен.

Он добавил, что при Москальковой работает специальная группа, которая занимается вопросом обмена военнослужащих и может помочь решить вопрос с экс-мэром российского города.

Сапко опубликовал копию запроса на имя Москальковой, из которой следует, что Третьяков заключил контракт с Минобороны 7 сентября и проходил службу в составе батальона «Ахмат».

По утверждению Госпогранслужбы Украины, бывший мэр попал в плен близ села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР).