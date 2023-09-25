Шойгу доложил Путину о бое у Урожайного в ДНР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое у Урожайного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое у села Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода Калашниковым », - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь уточнил, что главе Российского государства доложили обо всех деталях этого героического боя.

Глава оборонного ведомства представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя России. Минобороны представило снятое с помощью дрона видео боя в районе Урожайного, в ходе которого пять наших бойцов противостояли 12 украинским штурмовикам. Также Калашников рассказал о деталях боя.