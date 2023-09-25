Ужесточение мобилизации на Украине обусловлено не только потерями на фронте. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник запаса Андрей Пинчук, комментируя призыв на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчин, имеющих тяжелые заболевания, такие как гепатит или ВИЧ. По его словам, Западу важно, чтобы как можно больше украинцев оказались на передовой.