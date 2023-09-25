ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

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«Есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах», — рассказал губернатор, уточнив, что никто из людей не пострадал.

В результате случившегося нарушено электроснабжение — помимо Новой Таволжанки, электричество отключили в части села Архангельское. В ближайшее время оперативные и аварийные службы займутся устранением последствий.