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ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе
© Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«Есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах», — рассказал губернатор, уточнив, что никто из людей не пострадал.

В результате случившегося нарушено электроснабжение — помимо Новой Таволжанки, электричество отключили в части села Архангельское. В ближайшее время оперативные и аварийные службы займутся устранением последствий.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле поселка Уразово в Валуйском городском округе пострадали два человека. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в Грайворонском городском округе.

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