ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.
«Есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах», — рассказал губернатор, уточнив, что никто из людей не пострадал.
В результате случившегося нарушено электроснабжение — помимо Новой Таволжанки, электричество отключили в части села Архангельское. В ближайшее время оперативные и аварийные службы займутся устранением последствий.
Ранее Гладков сообщил, что при обстреле поселка Уразово в Валуйском городском округе пострадали два человека. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в Грайворонском городском округе.