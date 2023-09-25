Власти Курской области предупредили о работе системы ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о работе системы ПВО в Курском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Курском районе работает ПВО», — написал он.

Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие.

Утром 25 сентября Старовойт сообщил, что в Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников зафиксировали повреждения нескольких частных домов и кровли административного здания. Кроме того, губернатор рассказал о выбитых стеклах в многоквартирном доме. Он подчеркнул, что в момент происшествия никто не пострадал.

По словам Старовойта, один дрон упал в Курском районе, повредив остекление в частном домовладении. Он подчеркнул, что жителям окажут необходимую помощь.

Позже Минобороны РФ подтвердило попытку ВСУ атаковать беспилотником Курскую область. По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили один украинский БПЛА.