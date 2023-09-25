В Крыму сбили четыре беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника в небе над Крымом и над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Украинские беспилотники самолетного типа были сбиты над северо-западной частью акватории Черного моря, уточнили в оборонном ведомстве. Там действия Украины назвали попыткой совершить террористические атаки на территории России.

Утром в понедельник, 25 сентября, беспилотники сбили в трех регионах России. Сначала средства ПВО сбили дрон в Тульской области, никто не пострадал. Власти не привели подробностей о случившемся.

Затем беспилотники противника атаковали Курск. Там пострадали несколько частных домов, оказались повреждены крыши административного здания и выбиты окна в многоквартирном доме. Помимо этого, еще один дрон упал в Курском районе региона.