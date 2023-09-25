Спецоперация на Украине 25 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 сентября 2023 года.

Стало известно о попытках ВСУ эвакуировать подбитые танки Leopard

Российский разведчик заявил, что противник на купянском направлении предпринял попытки эвакуировать два танка Leopard, которые ранее были подбитыми военными России, сообщает «Лента.ру».

Украинские солдаты подогнали такой же Leopard и советский танк, пытаясь сцепкой вытащить его на более ровную поверхность. Российские бойцы не давали им этого сделать с помощью артиллерии.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины пытались эвакуировать одну из подбитых машин ночью. Однако российские военные наблюдали за этим участком при помощи беспилотника. Они позволили украинским солдатам подойти к танку, после чего передали координаты расчету реактивной системы залпового огня «Град», который нанес удар по участку. В результате противник сбежал.

Примкнувший к ВСУ испанский наёмник пожаловался на скудное оснащение армии

Давление со стороны армии России огромное, а ресурсы у войск Украины скудные, сообщает RT со ссылкой на испанского наемника Альберто Арроба, который участвует в боях на стороне Киева в районе Купянска.

По его словам, некоторым бойцам приходится самим покупать снаряжение при зарплате в €4 тысячи, однако он уже два месяца её не получал.

Как отметил наемник, в зоне спецоперации ведётся постоянный перекрёстный огонь, а над головами непрерывно гремит артиллерия.

Российские дроны вывели из строя лучшие западные танки ВСУ

Беспилотники России вывели из строя 20 процентов лучших танков Запада, которые были переданы Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Forbes.

По данным издания, речь идет о двух из 10 шведских танков Strv 122, находящихся на востоке Украины.

Начиненные взрывчаткой российские дроны их повредили.