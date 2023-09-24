В США признали прогресс российской армии на Украине

Армия России улучшила тактику ведения боевых действий на Украине, заявил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер. По словам генерала, которые приводит The Wall Street Journal, в Пентагоне этому факту уделяют большое внимание. Он также отметил метод защиты российской авиации от дронов, но не оценил его эффективность. Западные чиновники, в свою очередь, указывают на выросшее в РФ производство вооружения.

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Мы видели немало областей, где они адаптируются, и, конечно, мы уделяем этому пристальное внимание, — сказал Хекер.

Он отметил, что на первом этапе спецоперации российская авиация могла летать в зоне действия украинских средств ПВО, теперь же этот риск снижен. В крайнем случае полеты выполняются на малых высотах, что мешает противовоздушной обороне ВСУ. Кроме того, Хекер обратил внимание на модернизацию российских авиабомб. Их стали оснащать модулями управления, и это позволяет самолетам успешно поражать цели без необходимости приближаться к ракетным комплексам противника.

Кроме того, по данным генерала, ВС РФ перемещают свои командные пункты из-под зоны досягаемости украинского оружия, лучше строят траншеи и прячут технику.

Если сравнить это с началом <...>, разница колоссальная. Они заминировали поля и расставили всевозможные ловушки. Они сделали это хорошо, — подтверждает рядовой украинского батальона воздушной разведки Александр Солонко.