Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА самолётного типа над Брянской областью . Об этом сообщили в Минобороны России .

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью.», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что попытка атаки произошла около 22:20 мск.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские беспилотники сбиты силами ПВО около 14:40 мск в Белгородской и Курской областях.