Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

В МО России сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА самолётного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью.», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что попытка атаки произошла около 22:20 мск.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские беспилотники сбиты силами ПВО около 14:40 мск в Белгородской и Курской областях.