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Российские дроны вывели из строя лучшие западные танки ВСУ

Российские дроны вывели из строя 20 процентов лучших западных танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно журналу Forbes.

Российские дроны вывели из строя лучшие западные танки ВСУ
© Lenta.ru

В материале издания подчеркивалось, что речь идет о двух из 10 шведских танков Strv 122, находящихся на востоке Украины.

«Начиненные взрывчаткой российские дроны повредили два редких танка Strv 122, принадлежащих 21-й механизированной бригаде украинской армии», — отмечалось в тексте.

Как утверждает Forbes, прошлой зимой Швеция передала Киеву 10 своих танков.

Шведские танки Strv 122 являются модификацией немецкого Leopard 2A5, сейчас она считается лучшим танком ВСУ, говорилось в статье.

До этого сообщалось, что более половины танков Leopard 1A5, которые Дания передала Украине, имеет дефекты.

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