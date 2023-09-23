СМИ: ВС РФ уничтожили танк Leopard ВСУ с немецким экипажем

Разведчики российской армии уничтожили украинский танк Leopard с экипажем из военнослужащих бундесвера, сообщил командир разведгруппы с позывным Легенда.

«Когда мы остановили их очередной «мясной» штурм и заптурили Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять «языка», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

На месте российские военные обнаружили, что все члены экипажа погибли, кроме раненого механика-водителя, который стал кричать на немецком.

Он рассказал, что является военнослужащим бундесвера, как и все члены экипажа.