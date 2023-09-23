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РИА Новости: ВС России уничтожили танк Leopard ВСУ с немецким экипажем

Разведчики российской армии уничтожили украинский танк Leopard с экипажем из военнослужащих бундесвера, сообщил командир разведгруппы с позывным Легенда.

СМИ: ВС РФ уничтожили танк Leopard ВСУ с немецким экипажем
© globallookpress.com

«Когда мы остановили их очередной «мясной» штурм и заптурили Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять «языка», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

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На месте российские военные обнаружили, что все члены экипажа погибли, кроме раненого механика-водителя, который стал кричать на немецком.

Он рассказал, что является военнослужащим бундесвера, как и все члены экипажа.

Впоследствии немецкий военнослужащий умер от ран.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух танков Leopard на Купянском направлении.