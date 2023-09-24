В США назвали четыре смертоносных оружия России на Украине

После начала спецоперации на Украине России пришлось адаптировать боевую стратегию и задействовать передовые типы вооружения. Четыре смертоносных вида оружия назвали журналисты американского издания Business Insider.

В частности, одним из лучших и самых маневренных ударных вертолетов в мире авторы материала назвали российский Ка-52. Аппарат способен развивать скорость до 300 километров в час и оснащен 30-миллиметровой авиационной пушкой.

Другим важным тактическим методом является минирование больших территорий, а также активное применение небольших дронов-камикадзе, к примеру, беспилотника «Ланцет», для атак на бронетехнику, артиллерийские части и другую военную технику.

Наконец, особую опасность для противника представляют советские авиационные бомбы с фугасной боеголовкой из-за сложности их перехвата. Они находятся в воздухе в течение короткого промежутка времени и не имеют двигательных установок, подобных современным ракетам, ввиду чего из практически невозможно сбить.