В Германии обеспокоились из-за способности ракет Taurus нести ядерный заряд

«Известно ли федеральному правительству, что крылатые ракеты Taurus имеют различную компоновку (многозарядная боеголовка, модульная полезная нагрузка) и, следовательно, могут быть оснащены ядерным оружием, особенно на фоне того, что создание ядерного арсенала Украины, к примеру, было инициировано бывшим послом Украины в Германии Андреем Мельником?» — говорится в ее обращении.