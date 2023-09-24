Армия Израиля направит дополнительные силы на границу с сектором Газа

На границу с сектором Газа израильские Вооруженные силы направят дополнительные силы из-за непрекращающихся беспорядков вдоль забора безопасности и угроз радикальных группировок анклава. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает РИА Новости.

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«После оценки ситуации было принято решение усилить батальон в районе сектора Газа», — сказано в сообщении.

22 сентября израильские военные сообщали, что армия страны ударила по трем военным объектам в секторе Газа. Отмечалось, что два объекта были поражены при помощи беспилотников, в одном случае военные стреляли из танка.

До этого стало известно, что из сектора Газа выпустили пять ракет по израильской территории, все они были успешно перехвачены «Железным куполом».

В июле ЦАХАЛ начал вывод подразделений из лагеря палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан после длившейся два дня контртеррористической операции.