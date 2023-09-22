Польша отказалась поставлять оружие Украине

Польша отказывается от поставок оружия Украине из-за конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

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В материале агентства отмечается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий мотивировал соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, «чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе».

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава не согласится на дальнейшую евроинтеграцию Украины, если Киев не примет польское эмбарго на зерно в качестве уступки ради вступления в Евросоюз.