Власти Севастополя предупредили об опасности ракетного удара

Он сообщил, что в случае, если человек находится в многоквартирном доме и не знает расположение ближайшего места укрытия, ему необходимо плотно закрыть окна и не подходить к ним. Также следует перекрыть воду и газ, отключить электричество, а затем укрыться в комнате с несущими стенами. Нужно сесть на пол на значительном удалении от окна.