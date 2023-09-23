Власти Севастополя предупредили об опасности ракетного удара

Губернатор Развожаев предупредил о ракетной опасности в Севастополе
В Севастополе объявлена ракетная опасность. Губернатор города Михаил Развожаев в субботу, 23 сентября, напомнил жителям о порядке действий в таких ситуациях.
Он сообщил, что в случае, если человек находится в многоквартирном доме и не знает расположение ближайшего места укрытия, ему необходимо плотно закрыть окна и не подходить к ним. Также следует перекрыть воду и газ, отключить электричество, а затем укрыться в комнате с несущими стенами. Нужно сесть на пол на значительном удалении от окна.
— При нахождении в многоквартирном доме, если Вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия: плотно закройте окна; перекройте газ, воду, отключите электричество; возьмите вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты); предупредите соседей, вдруг они не услышали сигнал; окажите помощь больным, детям, инвалидам, престарелым; не используйте лифт, следуя в укрытие, — написал Развожаев в Telegram-канале.
Утром 23 сентября над Севастополем сработала система противовоздушной обороны. Глава города сообщил, что обломки ракеты рухнули вблизи причала в районе Сухарной балки.
Днем 22 сентября стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России. Развожаев сообщил, что на место происшествия выехали все оперативные службы и большое количество карет скорой помощи. Обломки были разбросаны на сотни метров. Министерство обороны РФ сообщило, что один военнослужащий российской армии пропал без вести после атаки.