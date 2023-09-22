В ЦКБ «Рубин» рассказали о новой российской "подлодке будущего"

Эксперты центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» разработали новый проект стратегической атомной подлодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы предприятия Андрея Баранова.

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Директор «Рубина» Игорь Вильнит ранее рассказал, что после 2037 года в России появится атомный крейсер «Арктур», оснащенный крылатыми и баллистическими ракетами. Вильнит назвал эту субмарину «подлодкой будущего» и заявил, что российский флот будет использовать ее во второй половине XXI века.

По словам Вильнита, «Арктуры» придут на смену субмаринам проекта «Борей»

Как заявил Баранов, концепция «Арктура» - не единственно возможная, есть и более традиционные проекты на среднесрочную перспективу. Он рассказал, что «Рубин» предлагает различные варианты, а флот оценивает их и выбирает лучшие.