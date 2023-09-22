В ЦКБ «Рубин» рассказали о новой российской "подлодке будущего"

В ЦКБ «Рубин» рассказали о создании новой российской подлодки
Эксперты центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» разработали новый проект стратегической атомной подлодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы предприятия Андрея Баранова.
Директор «Рубина» Игорь Вильнит ранее рассказал, что после 2037 года в России появится атомный крейсер «Арктур», оснащенный крылатыми и баллистическими ракетами. Вильнит назвал эту субмарину «подлодкой будущего» и заявил, что российский флот будет использовать ее во второй половине XXI века.
По словам Вильнита, «Арктуры» придут на смену субмаринам проекта «Борей»
Как заявил Баранов, концепция «Арктура» - не единственно возможная, есть и более традиционные проекты на среднесрочную перспективу. Он рассказал, что «Рубин» предлагает различные варианты, а флот оценивает их и выбирает лучшие.
Замглавы предприятия подчеркнул, что новая российская стратегическая подлодка станет меньше, но будет «максимально насыщена» оружием и беспилотниками.