Назван срок спуска на воду МРК «Ржев» и «Удомля»

Малые ракетные корабли (МРК) «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 (шифр «Каракурт») спустят на воду 27 сентября. Соответствующий срок со ссылкой на Амурский судостроительный завод (АМС) сообщает ТАСС.

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Церемония вывода из стапельного цеха двух МРК состоится на дальневосточном предприятии.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году в состав Военно-морского флота (ВМФ) страны планируют принять три малых ракетных корабля проекта 22800.

МРК проекта 22800 строятся на четырех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе АСЗ. Основой ударного ракетного вооружения этих многоцелевых кораблей выступают ракеты семейства «Калибр-НК».