$96.62+0.39103.37+0.45

В ГД подготовили законопроекты, позволяющие Росгвардии иметь добровольческие формирования

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что группа депутатов и сенаторов подготовила пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Росгвардии могут позволить иметь добровольческие формирования
© РИА Новости

Документами подразумевается, что добровольцев Росгвардии смогут привлекать для выполнения задач в период мобилизации и военного положения. Законопроект о добровольческих формированиях Росгвардии также предполагает, что они создаются по решению президента России.

Как указал Хинштейн, пакет законопроектов планируется внести в Госдуму в пятницу, 22 сентября.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости