Росгвардии могут позволить иметь добровольческие формирования

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что группа депутатов и сенаторов подготовила пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Документами подразумевается, что добровольцев Росгвардии смогут привлекать для выполнения задач в период мобилизации и военного положения. Законопроект о добровольческих формированиях Росгвардии также предполагает, что они создаются по решению президента России.