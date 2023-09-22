Малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля" подготовили к спуску на воду
Малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 "Каракурт" спустят на воду 27 сентября. Их строят на Амурском судостроительном заводе.
Об этом ТАСС сообщили на предприятии. Два малых ракетных корабля в следующую среду выведут из стапельного цеха.
Малые ракетные корабли проекта 22800 возводят сразу на четырех российских предприятиях - заводе "Пелла" в Ленобласти, Амурском судостроительном заводе и двух предприятиях судостроительной корпорации "Ак Барс". Четыре корабля уже передали ВМФ РФ, 12 - в разной стадии строительства. Эти корабли несут универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Их также могут оснастить воздушными и морскими дронами.