Мобилизация в США: лотерея, которая пошла не так

Война во Вьетнаме запомнилась историкам по множеству причин. Огромные жертвы среди военных и мирного населения, кризис и разделение в американском обществе, постыдное поражение. Призыв 1965-1972 годов повлиял на жизни множества молодых мужчин — по большей части из-за того, как американское правительство решило пополнить численность армии.

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В 1960-х продолжительный конфликт во Вьетнаме породил волну антивоенных движений в США: они состояли преимущественно из студентов и участников правозащитных групп. К концу десятилетия к ним присоединились и многие ветераны, отслужившие во Вьетнаме, а также семьи среднего класса, чьи сыновья подлежали призыву. 15 ноября 1969 состоялся, пожалуй, самый крупный антивоенный протест в истории США: американцы были недовольны, что президент Ричард Никсон не сдержал обещания начать отступление войск из Вьетнама.

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Президентство Никсона страдало от протестов и общественных разногласий точно так же, как правление предыдущего главы государства Линдона Джонсона. Никсон действительно хотел поскорее избавиться от всеобщего призыва в пользу добровольческой армии, однако правительство не располагало необходимыми ресурсами. США не могли быстро сократить численность военного контингента, чтобы перейти на новую модель.

На фоне этих проблем в конце ноября 1969-го Никсон предложил две поправки к закону о призыве на военную службу. Первая затронула порядок призывного возраста. В США призыву подлежат молодые мужчины от 19 до 26 лет, причем старшим отдавался приоритет — но согласно новой поправке первыми призывали парней моложе. А второе изменение коснулось самой процедуры призыва: Никсон предложил провести призыв в форме лотереи.

Сам по себе метод пробной лотереи был простым. Организаторы расписали все возможные дни года на бумажках, после чего поместили их в непрозрачные пластиковые капсулы. Перемешав капсулы и выгрузив их в глубокий стеклянный контейнер, чиновники вытягивали дни года по одному и присваивали им порядковый номер. Первым вытащили 258 — 14 сентября. Таким образом, все мужчины, родившиеся в этот день, должны были явиться в военкомат в первую очередь. И так до тех пор, пока все дни года не получат свой приоритет. На второй лотерее процедура была фактически той же самой, но там вместо дней использовались буквы алфавита.

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Призывная лотерея 1970 года транслировалась по телевидению в прямом эфире. Среди сегодняшних знаменитостей, получивших свои номера, числился музыкант Брюс Спрингстин, писатель Стивен Кинг, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Дональд Трамп. По задумке Никсона, мероприятие должно было создать иллюзию справедливости призыва и успокоить студенческие демонстрации, но на практике антивоенные настроения разгорелись еще сильнее. Лотерея только на первый взгляд казалась более непредвзятым методом призыва. В реальности она никак не уравнивала возможности состоятельных мужчин, которые могли добиться отсрочки разными способами, и призывников из бедных слоев населения.