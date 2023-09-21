В Баку опровергли сообщения о наступлении на Степанакерт

Минобороны Азербайджана опровергло появившиеся в соцсетях сообщения о наступлении азербайджанской армии на столицу Нагорного Карабаха Степанакерт. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале азербайджанского военного ведомства.

«Размещенная на некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях информация о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы перешли в наступление в направлении Ханкенди (Степанакерт – Прим. ред.), не соответствует действительности и является дезинформацией», - говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что «категорически опровергают эту информацию».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. Днем 20 сентября стало известно, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня.